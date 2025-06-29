جون بولتون: المغرب يعرقل الاستفتاء منذ 30 عاماً لأنه يخشى نتيجته

أدلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والدبلوماسي المخضرم، لتصريحات عديدة بشأن قضية الصحراء الغربية.

وفي حوار خصّ به موقع Otralectura الإسباني، قال بولتون: “لم أشاهد أي أثر للشيوعيين أو الجهاديين أو أنصار إيران في الصحراء الغربية”.

وبشأن ملف الاستفتاء، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: “المغرب يدرك أنه ارتكب خطأً بالموافقة على الاستفتاء ولهذا يعرقله منذ 30 عاماً”، مضيفاً: “المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء ويعرف أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال”.

وبخصوص الموارد الطبيعية، شدد الدبلوماسي المخضرم على أن “اتفاقيات المغرب لبيع الفوسفات والثروة السمكية باطلة وغير شرعية”، موضحاً أن “حكومة المغرب لا تملك أي حق في منح هذه التراخيص لأنها أرض محتلة”.

وفيما يتعلق بتطور العلاقات المغربية الصهيونية، أكد بولتون، أن “المغرب كان سيطبّع مع الكيان الصهيوني على أي حال وقرارات مجلس الأمن هي التي تحكم القضية الصحراوية”.

واختتم بولتون تصريحاته برسالة واضحة، قائلاً: “توجد عقبة واحدة أمام عودة الصحراويين إلى ديارهم.. اسمها المغرب”.