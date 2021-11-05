جون بولتون يفجّر فضيحة: هذا ما وجدته عند زيارتي مكتب الملك المغربي (بالفيديو)

فجر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق فضيحة من العيار الثقيل، حول الملك المغربي محمد السادس.

وذلك خلال الزيارة التي قادته إلى المغرب قبل سنوات، أين تفاجأ بولتون بوجود خريطة على جدار مكتب الملك المغربي تضم جزءًا من غرب ‎الجزائر، وجزءًا من موريتانيا اضافة إلى الصحراء الغربية.

وقال بولتون في فيديو عبر تقنية التحاضر عن بعد: “زرت محمد السادس في مكتبه بمراكش قبل سنوات، وتفاجأت بمضمون خريطة لأراضي المغرب وراء مكتبه.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث:”الخريطة كانت تضم النصف الغربي للصحراء الجزائرية وجزءا كبيرا من موريتانيا.”

واختتم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق قائلا:”

مصدر التوتر في المنطقة ليس الجزائر وأعتقد أن من حق الصحراويين تقرير المصير حول إقامة دولتهم.”