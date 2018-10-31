جون دي روشير: “لم أعي عمق العلاقات الجزائرية- الأمريكية إلا بعد تعييني كسفير”

قال السفير الأمريكي في الجزائر جون دي روشير، إنه لم يكن يعي بعمق العلاقات الجزائرية الأمريكية، إلا بعد تعيينه كسفير.

وأضاف، أنه لحظة تعيينه كسفير بالجزائر، قام ببحوث وقراءات معمقة حول تاريخ البلدين، واكتشف حجم العلاقات التي تتعدى الديبلوماسية والصداقة.

وأضاف: ” ولحظة معرفتي بحجم العلاقات، صممت منذ وصولي إلى الجزائر أن أرسخ التاريخ العميق بين البلدين.”

وذكر السفير الأمريكي، باتفاقية السلام التي وقعت بين البلدين في 07 سبتمبر 1795.

كما ذكّر بالدعم اللامشروع للرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي للقضية الجزائرية بالمحافل الدولية.

وشكر السفير الأمريكي بالمناسبة، كل من ساهم في هذا الحدث اليوم بدءا من الأرشيف الوطني، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

كما عبر عن امتنانه العميق للمتحف الرئاسي الأمريكي، الذي مكنه من الحصول على الوثائق التي تثبت دعم أمريكا للقضية الجزائرية.

وتمنى أن يسهم هذا في تعزير وتعميق العلاقات بين البلدين.