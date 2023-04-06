جون سينا ينضم لفيلم Barbie

يشارك المصارع والممثل العالمى جون سينا في فيلم Barbie، في مفاجأة من شركة Warner Bros المنتجة. حيث إنها لم تعلن عن انضامه إلى أبطال العمل. ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” movieweb”، لم تكشف عن الدور الذى سيشارك به في الفيلم إلى الآن.

ويبدو أن أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى “مارجوت”. وهي تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى يطلق عليه اسم باربى لاند. حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربي وكين على التوالي.

وعلى جانب آخر أكد تقرير موقع “nme” أنه لن تتم إضافة أغنية “Barbie Girl” لفريق Aqua. والتى انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie. وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية مارجوت روبى، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التي تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم. موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقي.، قائلة “لم أشعر بغرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعيا”.