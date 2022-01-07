جون كامارا: الجزائر من أفضل المنتخبات في العالم
بقلم كريم.تيغرمت
اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.
وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”
كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.
يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.
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