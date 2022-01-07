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الرياضة

جون كامارا: الجزائر من أفضل المنتخبات في العالم

بقلم كريم.تيغرمت
جون كامارا: الجزائر من أفضل المنتخبات في العالم
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اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”

كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.

يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.

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رابط دائم : https://nhar.tv/m8E4x
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