جون ليمبرت للنهار: العلاقة بين الجزائر وأمريكا قوية رغم بعض الإختلاف في الأمور السياسية

كشف الديبلوماسي الأمريكي والرهينة السابق في إيران، جون ليمبرت، أن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قوية وتعود الى وقت طويل.

جون ليمبرت وفي تصريحات له لقناة “النهار“، تطرق الى العلاقات الجزائري الأمريكية على مر التاريخ.

أين ذكّر بدور الرئيس كينيدي ودعمه لنضال الجزائر وإستقلالها، بالإضافة الى إشادته بالدور التاريخي للجزائر في أزمة الرهائن بإيران.

والتي عرفت احتجاز 52 أمريكي كرهائن لمدة 444 يوما، ليتم إطلاق سراحهم في 20 جانفي 1981.

وذلك بعد توسط ديبلوماسيين جزائريين في هذه القضية الشائكة والتي صنعت الحدث قبل 40 سنة.

من جانب أكد الديبلوماسي الأمريكي السابق في الجزائر ، سنتي 1986 إلى 1988، أن الجزائر لعبت دورا مهما في تحريرهم من الأسر الإيراني.

وتطلع هذا الأخير، عن امله في إستمرار الصداقة بين البلدين، رغم وجود بعض الإختلافات بينهما في بعض الأمور السياسية.

أما بخصوص السياسة الخارجية لأمريكا، بعد فوز بايدن بالرئاسة، فكشف جون ليمبرت بأن هناك تغييرات ستطرق عليها.

ومن بينها رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الإنضمام مجددا الى اتفاقية المناخ في باريس.

والتشاور مع الشركاء لإعادة الإنضمام الى حول اتفاقية ايران النووية.