جون مارك غييو :”هذا هو سبب نجاح بلماضي مع الخضر”

أكد جون مارك غييو، مالك أكاديمية “غييو” للتكوين، بأن الكرة الجزائرية هي الأفضل دون مُنازع حاليا على الساحة القارية.

وأشاد التقني الفرنسي، بالعمل الكبير الذي يقوم به جمال بلماضي، على رأس الخضر، منذ خلافته لرابح ماجر.

وصرّح قائلا لـ”أونز مونديال” :”أعتقد بأن الجزائر هي الأفضل قاريا حاليا، لأنها تمتلك مدربا يعرف منتخبه عن ظهر قلب”.

وأضاف :”هذا التفصيل مُهم جدا، كما أنهم يمتلكون تعدادا جيدا من اللاعبين، وفي مُقدمتهم رياض محرز الناشط مع السيتي”.

وواصل :”أعتقد بأن الجزائر تمتلك العديد من المواهب القادرة على البروز، مثلما كان عليه الشأن مع بوداوي في الفترة الماضية”.