جون مانو: “الجزائر تملك لاعبين مُميَّزين وهدفنا تشريف السودان”

رفع لاعب المنتخب السوداني، جون مانو، التحدي قبل اللقاء المرتقب أمام “الخُضر” في افتتاح مشوار المنتخبَيْن ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيرَه السوداني، مساء هذا الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لـ”الكان”.

وفي تصريحات خصَّ بها وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد. قال جون مانو، بخصوص تحضيرات منتخبه لمواجهة “الخضر”: “التحضيرات عادية لمواجهة الجزائر، مثلُها مثل أي مباراة”.

قبل أن يستدرك لاعب نادي الأهلي بنغازي الليبي: “نحترم الجزائر، إنه منتخب يضمّ في صفوفه لاعبين مميزين وبخبرة كبيرة في البطولة الإفريقية.. نحن في أتم الجاهزية لتشريف بلدنا أمام الجزائر”.

أما بخصوص المشاركات المخيّبة لمنتخب “صقور الجديان” في النسخ الماضية لكأس أمم إفريقيا. ردَّ جون مانو: “أجيال كثيرة مرت على المنتخب، أما جيلنا فجئنا إلى هنا من أجل تقديم دورة مشرفة، لن نشارك من أجل المشاركة بل سننافس على اللقب”.

وختم اللاعب السوداني: “البطولة الإفريقية تضم لاعبين مميزين وليس فقط الجزائر. ولولا مستويات اللاعبين القوية لما تأهلت هذه المنتخبات.. من جهتنا، نركّز على أنفسنا أكثر مما نركز على المنافس”.