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جون هوركاد يعوض رودولف في شبيبة القبائل

الرياضة
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جون هوركاد يعوض رودولف في شبيبة القبائل
بقلم كريم.تيغرمت

اتفقت إدارة نادي شبيبة القبائل، مع جون كريستوف هوركاد، ليكون المحضر البدني الجديد للفريق، خلفا لرودولف دوفران، المستقيل من منصبه.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر حسابها الرسمي، عن تعيين جون هوركاد، محضرا بدنيا للفريق الأول، ومؤطر للمحضرين البدنيين للفئات الصغرى للفريق.

ومن المقرر أن يوقع هوركاد، عقده الجديد مع النادي القبائلي، اليوم الإثنين، بمدينة إيفيان الفرنسية، على هامش توقيع عقد المدرب الجديد هيبروت فيلود.

ويعد جون كريستوف هوركاد، خبير في التحضير البدني، كما يعمل أيضا مع الإتحادين الجزائري، والفرنسي، لكرة القدم، خلال الملتقيات الخاضة بمجال التحضير البدني.


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