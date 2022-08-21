الرقم السري :

138234

جوهرة مكنونة ستضمن معها سعادة الدنيا

ارتأينا من خلال هذا الركن أن يكون للإطارات وصاحبات المناصب العليا نصيب. فمنحنا في هذه السانحة الفرصة لواحدة من بنات الشرق الجزائري، شابة غايتها الستر والثبات على سنة الرسول الحبيب. تتمنى الارتباط والظفر بزوج صالح، يكون عزوتها وسندها في مشوار العمر. صاحبة الطلب الأول في منبرنا هذا تبلغ من العمر 43 سنة، تشغل منصب إطار في التعليم العالي. لم يسبق لها الزواج، سليلة أسرة محافظة، ذات مراس طيب وأخلاق لا يعلى عليها. لا رجاء لصاحبة إعلاننا سوى أن تجد سبيلا لتعانق به سعادة الدنيا إلى جانب رجل ناضج ذو مبادئ. كما تفضله من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 55 سنة،كما تقبله مطلقا بدون أولاد أو أرملا بأولاد. شرطها فقط لأن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج، يعينها في حياتها ويدفعها قدما نحو الأمام.

الرقم السري :

138235

من يمنحها الحب والأمان تكن له زوجة محبة على الدوام

إنسانة على قدر كبير من الاحترام واللباقة. قصدتنا والأمل يحذوها أن تظفر بما تتوق إليه من زوج رقيق المشاعر يغدق عليها بحنانه ليعوضها ما فاتها والمّ بقلبها. سيدة ذات همة وشأن، تتمنى لأن تجد من يقدرها ويحتوي قلبها المفعم بالطيبة والأخلاق، تبلغ من العمر 46 سنة. مطلقة بدون أولاد، إطار في مؤسسة حساسة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تحلم صاحبة إعلاننا الأخير في هذا المنبر بالاقتران على سنة خير الأنام. مع رجل صادق يضع يده في يدها ليمضيا في سعادة ومودة، تفضله من إحدى ولايات الوسط، لا يتعدى 60 سنة. كما لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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