“جويجة” مروّج المخدرات بالأحياء السكنية في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة أحد الشبان المعروف بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. على مستوى الحي الذي يقطن به الواقع ب” درقانة” شرقي العاصمة.

وتمت العملية بعد ورود معلومات مؤكدة مفادها أن المتهم ” ج.مراد” المكنى ” جويجة” يقوم بعمليات ترويج الممنوعات بالحي الذي يقيم به.

وكلّلت العملية بعد التنقل الى حي ” درقانة ” والتفتيش الجسدي للمتهم. عن ضبط مبلغ مالي مقدر ب7 آلاف دج، وكيس مخدرات مرمي على الارض، القى به المتهم بعدما شاهد رجال الضبطية تقترب منه.

كما تم العثور بداخل الكيس 11 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي يقدر وزنها ب10غرامات.

واعترف المتهم الموقوف أمام رجال الضبطية في محاضر ضبط والايقاف. بأن المخدرات كانت بحوزته ويقوم ببيعها، وهي تعود لصديقه المدعو ” ح.سفيان”.

وفي الجلسة تراجع المتهم عن أقواله أمام هيئة المجلس بالعاصمة بالغرفة الجزائية السادسة اليوم الأحد. مؤكدا أنه لا يقوم بترويج المخدرات وإنما بيوم الوقائع توجه إلى إحدى الأحياء لأجل اقتناء بعض القطع، بغرض إستهلاكها الشخصي.

وجاءت متابعة المتهم بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء. الذي قضى بادانته بعامين حبسا منها عام حبسا نافذا، عن جنحة حيازة المخدرات بغرض الغرض على الغير.

والتمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف قي حق المتهم، في حين قررت القاضي النطق بالحكم لاحقا.