جويلية 2023.. الأكثر حرًا على مرّ التاريخ

أعلنت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية، اليوم الثلاثاء رسميا. أن شهر جويلية 2023 كان أكثر شهور كوكب الأرض سخونة على الإطلاق بهامش كبير.

وفق ما أفاد به مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للإتحاد الأوروبي. فقد كان متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر جويلية 16.95 درجة مئوية (62.51 درجة فهرنهايت) أعلى بمقدار ثلث درجة مئوية “ستة أعشار درجة فهرنهايت”. من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019. والذي كان 16.63 درجة مئوية.

وفي الفترة من 3 إلى 6 جويلية، تم كسر الرقم القياسي العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي. حيث كان السادس من جويلية الأكثر سخونة، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 17.08 درجة مئوية.

وكانت الأيام الـ 29 من 3 إلى 31 جويلية هي الأكثر سخونة منذ أن بدأ الإتحاد الأوروبي التسجيل في عام 1940.

وبحسب “كوبرنيكوس”، تجاوزت درجات الحرارة في جويلية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة. وسجلت محيطات العالم أيضا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة. مما أثار مخاوف بشأن الآثار غير المباشرة على مناخ الكوكب والحياة البحرية والمجتمعات الساحلية.

كما ارتفعت درجة حرارة سطح المحيطات إلى 20.96 درجة مئوية “69.7 درجة فهرنهايت” في 30 جويلية، وفقا لبيانات مرصد كوبرنيكوس.

وقالت متحدثة باسم خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ لوكالة فرانس برس في وقت سابق، إن الرقم القياسي السابق كان 20.95 درجة مئوية في مارس 2016.

وقالت سامانثا بورغيس، نائبة مدير كوبرنيكوس: “هذه السجلات لها عواقب وخيمة على كل من الناس والكوكب المعرضين لأحداث متطرفة أكثر تواتراً وشدة”.

تلقي الدراسات العلمية السريعة اللوم على تغير المناخ الذي يسببه الإنسان من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداء استغاثة مؤخرا. محذرا من أن “الارتفاع المروع” في درجة الحرارة “ما هو إلا البداية”. كما حث على اتخاذ إجراءات فورية وقوية للحد من الانبعاثات.