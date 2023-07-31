جويلية 2023.. الشهر الأكثر حرا على مستوى العالم

تُظهر البيانات التي قدمها كوبرنيكوس، وهو جزء من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي. أن شهر جويلية أكثر شهر سخونة على مستوى العالم.

وتُظهر البيانات التي قدمتها شركة CopernicusEN، وهي جزء من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي EN. أن شهر جويلية أكثر شهر يوليو حرارة على مستوى العالم.

وكانت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر جويلية هي الأكثر حرارة على الإطلاق. بعد أن كان شهر جوان هو الأكثر حرارة على الإطلاق.

وفيما يتعلق بسلسلة من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. وكذلك حرائق الغابات في بلدان مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وكندا. وكان لهذه درجات الحرارة المرتفعة عواقب وخيمة على حياة السكان. وكذلك على البيئة والاقتصاد المحلي.

كوبرنيكوس، وهو أحد مكونات برنامج الفضاء للاتحاد الأوروبي الذي يخدم مراقبة الأرض. يدير ست خدمات مواضيعية: الغلاف الجوي ، والبحرية ، والأرض ، وتغير المناخ. والأمن وإدارة الطوارئ.

كما يوفر بيانات وخدمات تشغيلية يمكن الوصول إليها مجانًا. مما يوفر للمستخدمين معلومات موثوقة وحديثة حول كوكبنا وبيئته.

ويتم تنسيق وإدارة كوبرنيكوس من قبل المفوضية ويتم تنفيذه بالشراكة مع الدول الأعضاء ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمنظمة الأوروبية. لاستغلال سواتل الأرصاد الجوية (EUMETSAT) والمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية على المدى المتوسط ​​(ECMWF). وكالات الاتحاد الأوروبي و Mercator Ocean International ، من بين آخرين.