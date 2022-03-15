جويل ماردينيان تدخل القفص الذهبي مجدداً

أعادت الإعلامية اللبنانية وخبيرة التجميل ​جويل ماردينيان، إحياء حفل زفافها مع زوجها كمال، خلال برنامجها​ “جويل بلا فلتر”.

ونشرت جويل، مجموعة صور جديدة على حسابها الخاص بموقع انستغرام، من حفل زفافها الذي أعادت إحياءه، من زوجها كمال.

وظهرت جويل بإطلالة ساحرة ورقصت هي وزوجها وأولادها، وسط أجواء عائلية من السعادة والفرح.

وتألقت جويل بفستان سرق الأضواء بسبب تصميمه الراقي القريب من أجواء الحفل.

هذا وكانت جويل قد علقت على عرض برنامجها “جويل بلا فلتر”، والذي تتناول فيه تفاصيل حياتها العائلية مع زوجها وأبنائها.

وقالت الإعلامية إن مثل هذه البرامج موجودة منذ زمن في أوروبا وأميركا، وفي الخارج حياتهم ليست منغلقة عليهم.

وأبدت جويل تأييدها، على إظهار حياة المشاهير، وكفاحهم وأزماتهم وكيفية صعودهم.

وأشارت جويل إلى أنه لا توجد مثل هذه البرامج في العالم العربي. وهناك من يفكر بأن المشاهير قادمون من القمر، وليسوا مجرد أشخاص عاديين يعانون ويتعبون في حياتهم.

وأشارت جويل، إلى أنها أرادت من خلال برنامجها أن تصبح أول شخصية تشارك تفاصيل حياتها مع جمهورها. مؤكدة أن لديها الجرأة لتجعل العالم يرى كل شيء عن حياتها.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp