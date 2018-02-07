جوي بارتون: “محرز يستحق أكثر من 100 مليون”

أكد الدولي الإنجليزي السابق، جوي بارتون، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، تستحق على الأقل 100 مليون جنية استرليني.

ونقل موقع صحيفة “أندباندنت” البريطانية، تصريح جوي بارتون، الذي قال: “يجب التحدث عن 100 مليون إسترليني على الأقل بخصوص محرز”.

وجاء هذا التصريح من اللاعب السابق لمانشستر سيتي، ليؤيد المطالب المالية لليستر سيتي، في الميركاتو المنصرم، لتسريح محرز لمانشستر سيتي.

حيث رفضت إدارة “الثعالب” عرض بقيمة تفوق 75 مليون أورو، للتخلي عن خدمات الدولي الجزائري لصالح مانشستر سيتي.

ورغم انتهاء فترة الميركاتو الشتوي، لازالت قضية فشل صفقة انتقال رياض محرز، للسيتي، تصنع الحدث في والوسط الرياضي والصحافة البريطانية.