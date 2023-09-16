جوّا وبرّا.. إخماد 37 حريق غابة وأدغال في 10 ولايات

تمكنت، الحماية المدنية، في الساعات المنقضية، من إخماد 37 حريق غابة وأدغال وأحراش من أصل 39 في 10 ولايات ليلة أمس. حيث تم إخماد 18 حريق على مستوى ولاية تيزي وزو.

كما تم إخماد 11 حريق على مستوى ولاية بجاية. حيث تم تدعيم الفرق المتدخلة بالإمكانيات الجوية بطائرتين AT802 قامت بـ10 رميات ماء لحد الآن.

وأخمدت الحماية المدنية، عدة حرائق على مستوى ولايات برج بوعريريج ، البويرة، بومرداس، خنشلة، قالمة، جيجل وتبسة.

الدرك الوطني: كل الطرق المؤدية إلى بجاية مفتوحة

أكدت مصالح الدرك الوطني، بعد حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في ولاية بجاية. أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة في وجه حركة المرور. وجاء في بيان لذات المصالح الأمنية “تبعا للمنشور التي تم الاشارة إليه آنفا، والمتعلقة بنشوب حريق على مستوى ولاية بجاية، نعلم مستعملي الطريق أن كل الطرق المؤدية الى ولاية بجاية، مفتوحة في وجه حركة المرور. كما دعت مصالح الدرك الوطني كل مُستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وافاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية وتساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم على عدة ولايات.

وحسب تنبيه لذات المصالح ستشهد بعض الولايات موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 39 و41 درجة محليا. طيلة نهار اليوم السبت وقد تتعدى 43 درجة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة،عنابة والطارف.

وفي نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، أفادت بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم على على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، بني عباس. بالإضافة إلى أم البواقي، تبسة، قالمة، تندوف، تلمسان، قسنطينة، البيض، النعامة، البليدة وبشار.