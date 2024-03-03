جو بايدن يخلط بين غزة وأوكرانيا

أثناء إعلانه عن مشاركة الولايات المتحدة في منح المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ذكر جو بايدن مرتين أوكرانيا، وليس الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي كان آنذاك إلى جانب رئيسة المجلس الإيطالي، جورجيا ميلوني: “في الأيام المقبلة. سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وغيرهم في عمليات الإنزال الجوي للمواد الغذائية والسلع الأخرى في أوكرانيا”.

وأضاف: “سنسعى أيضًا إلى فتح طرق أخرى إلى أوكرانيا. بما في ذلك إمكانية إنشاء ممر بحري لنقل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية”.

جو بايدن، من دون الإشارة إلى هذين الخطأين أمام الصحفيين. بعد فترة وجيزة جعل جمهوره يفهم أنه كان يشير إلى الوضع في غزة وليس إلى الوضع في أوكرانيا.

وقال مستأجر المكتب البيضاوي: “الحقيقة هي أنه لا يوجد ما يكفي من المساعدات التي تصل إلى غزة”.

وبعد حوالي نصف ساعة من حديث جو بايدن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين. إن الرئيس الأمريكي كان يتحدث بالفعل عن قطاع غزة عندما تحدث عن أوكرانيا.

وفي حين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تتم خلال ثمانية أشهر. فقد اعتبر طبيب الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية أنه “لائق”. للقيام بمهامه بعد فحصه السنوي، لكن الأخير لا علاقة له بالصحة العقلية. لجو بايدن.

وقد تم التشكيك في الصحة العقلية الشهر الماضي من قبل المدعي العام روبرت هور. الذي أوصى بعدم مقاضاة الرجل الثمانيني. بعد اكتشاف وثائق مصنفة على أنها سرية في منزله. وشدد في قراره على أن بايدن «رجل مسن ذو ذاكرة سيئة».