جو بايدن يرتدي قبعة “ترامب 2024” في الحملة الرئاسية!

قام الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء بلفتة لم يكن الكثيرون ليتخيلوها قط. فقد ارتدى قبعة حمراء مكتوب عليها “ترامب 2024”. ربما دون تقييم التأثير المباشر الذي قد يحدثه ذلك في منتصف الحملة الانتخابية.

هذه اللحظة، التي أراد الزعيم الأمريكي بلا شك أن تكون خفيفة أو فكاهية. حدثت أيضًا في محطة إطفاء في شانكسفيل.

وأوضح أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن ذهب إلى هذه الثكنة. بعد مرور 23 عامًا على الهجمات، للدفاع عن وحدة البلاد.

وحاول المتحدث تبرير الأمر قائلاً: “بطريقة ودية، قدم قبعة لأحد أنصار ترامب الذي أخبره بعد ذلك، بنفس الروح، أن على الرئيس أن يرتدي قبعة ترامب الخاصة به، لقد ارتداها لفترة وجيزة”.

يُظهر مقطع الفيديو، الذي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي. جو بايدن مبتسمًا، وهو يرتدي بالفعل قبعة، ويغطيها بقبعة ترامب التي تم تسليمها له للتو.

وسرعان ما استغل الجمهوريون هذه الصورة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي الشعار المميز لأنصار ترامب.

;جاءت لفتة جو بايدن في اليوم التالي للمناظرة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وكتب فريق حملة الجمهوريين أيضًا: “كانت كامالا هاريس سيئة للغاية في مناظرة الليلة الماضية. لدرجة أن جو بايدن ارتدى للتو قبعة ترامب”.