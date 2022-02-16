جو بايدن يصدم دونالد ترامب

رفض الرئيس الامريكي جو بايدن طلبًا من الرئيس السابق دونالد ترامب. لحجب سجلات زوار البيت الأبيض من اللجنة التي تحقق في هجوم 6 جانفي 2021 على مبنى الكابيتول. بما في ذلك التعيينات للأفراد الذين منحوا حق الدخول إلى مجمع البيت الأبيض في ذلك اليوم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن بايدن قرر أن التأكيد على الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة. وبالتالي ليس له ما يبرره، فيما يتعلق بهذه السجلات وأجزاء من السجلات.

وقدم الأرشيف الوطني الأمريكي هذه الوثائق إلى البيت الأبيض الحالي لمراجعتها في أواخر جانفي. وهي تشمل سجلات الزوار التي تعرض معلومات عن مواعيد الأفراد الذين تمت معالجتهم لدخول مجمع البيت الأبيض، بما في ذلك 6 جانفي 2021.

وطالب بايدن الأرشيف الوطني بتقديم هذه المستندات بعد 15 يومًا من إخطاره إلى الرئيس السابق. “ما لم يحظر ذلك بأمر من المحكمة. إذا انتهت فترة الـ 15 يومًا في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة. يجب تقديم السجلات إلى لجنة التحديد في يوم العمل التالي.

ووافقت اللجنة على التعامل مع مثل هذه الإدخالات المرتبطة بالتعيينات المصنفة على أنها حساسة للأمن القومي أو شديدة الحساسية (“OHS”). على أنها سرية والامتناع عن مشاركة أو مناقشة هذه الإدخالات خارج تحديد لجنة دون استشارة مسبقة.

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