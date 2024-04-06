جو جد حار بهذه الولايات قبل أيام من العيد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء مشمسة وحارة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا مشمسا وحارا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و37 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 33 و42 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا مع تطاير الرمال.