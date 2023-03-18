جو حطاب يُشارك رحلته الإستثنائية للجزائر بفيديو خُرافي

أطلق أشهر مؤثر بالوطن العربي، جو حطاب، أخيرا، مقطع فيديو، عن زيارته الأخيرة للجزائر أين صورها بطريقة تدعو للفخر.

وبدأ جو حطاب فيديو الجزائر، بإعطاء لمحة تاريخية عن البلاد، بدءً من معاناتها مع الاستعمار الفرنسي، وكذا جهاد أبنائها لنيل الإستقلال.

ورافق جو حطاب في هذا الفيديو، المؤثر الجزائري خبيب كواس، والذي نال لقب أفضل صانع محتوى رقمي لعام 2022.

وظهر في الفيديو، العديد من الولايات والمعالم الجزائرية، حيث تلقب الجزائر بالبلد القارة لكبر مساحتها وتنوع تضاريسها.

وتحدث جو حطاب بالتفصيل على عدة مناطق خاصة، جامع الجزائر الكبير والذي انبهر به، وكذا مقام الشهيد والقصبة وحديقة التجارب.

بالاضافة إلى العديد من الولايات والمناطق الأخرى والمعالم التاريخية، كجبال الشريعة و”الضريح الملكي الموريتاني” بتيبازة وغيرها.

كما تطرق جو حطاب للأكلات الجزائرية، وخصوصا أكلات الشارع، والتي نالت إعجابه كثيرا، كالكبدة والبيتزا والفاصولياء والزفيطي والأسماك والمشاوي. وكذا الحلويات الجزائرية الغنية عن التعريف كالبقلاوة وقلب اللوز وغيرها.