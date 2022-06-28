“جو.. سيدي الرئيس”.. ماكرون يعترض طريق بايدن ليحدثه عن هذا الملف!

في مقطع فيديو أثار ضجة، قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمقاطعة محادثة جو بايدن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. إذ سعى الرئيس الفرنسي لتزويد بايدن بمعلومات بعد مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما قال ماكرون وهو يلاحق بايدن، “جو، سيدي الرئيس، عفوا، آسف للمقاطعة”، مضيفا: “أخذت نصيحتك للاتصال بمحمد بن زايد”. حيث أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن أن السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهما من النفط. وذلك على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، حيث يعملون على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.

في حين، أخبر ماكرون بايدن أن الشيخ محمد بن زايد “قال لي شيئين: أنا في أقصى حد. هذا ما ادعاه”. كما أبلغه أن محمد بن زايد أخبره أيضًا أن السعوديين لديهم قدرة محدودة على زيادة إنتاج النفط.

كما أضاف ماكرون: “يمكن للسعوديين أن يرفعوا قليلا، بمقدار يصل إلى 150 (ألف برميل من النفط يوميا) أو أكثر قليلا”. “ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل 6 أشهر”.

وتابع ماكرون بالقول إنه يريد أيضًا مناقشة النفط الروسي مع بايدن، وخاصة موقف الهند، قبل إبعاد كاميرات وسائل الإعلام عنهما.

ومن المقرر أن يزور بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز، وذلك جزئيًا لمناقشة زيادة إنتاج النفط. حيث يتطلع الغرب إلى خفض أسعار الطاقة التي ارتفعت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.