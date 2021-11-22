جو غائم وأمطار مع تدني في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

ستعرف المناطق الشمالية جو غائم وأمطار غزيرة مع تراجع في درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة تخص السواحل الوسطى والشرقية، حيث ستصل إلى 40 كلم/سا.

أما الأمطار فستسجل على أغلب المناطق الشمالية، كما ستعرف تشكل للضباب على الهضاب العليا والجنوب الغربي.

بالمقابل، درجات الحرارة ستعرف انخفاضا محسوسا حيث ستتراوح مابين 5 و20 درجة مئوية.

أما البحر سيكون من قليل الإضطراب إلى مضطرب على السواحل الوطنية، أما سرعة الرياح فستتراوح ما بين 40 إلى 50 كلم/سا.

للإشارة، وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن إستمرار تساقط الأمطار سيكون إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين، وبكميات تتعدى 40 ملم محليا.

كما أن تساقط الأمطار سيخص ولايات الجزائر العاصمة، مستغانم، الشلف، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة والبليدة.

وحسب تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الساحلية. بكميات تتعدى 30 ملم محليا إلى غاية صبيحة اليوم الإثنين. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

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هذا ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي اإلى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

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