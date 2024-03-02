جياني أنفانتينو يحسم الجدل حول “البطاقة الزرقاء”

حسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، الجدل بخصوص استعمال “البطاقة الزرقاء” مستقبلا في كرة القدم.

ونقلت قناة “سكاي سبور”، تصريحات انفانتينو، في هذا الخصوص، أين قال: “لن يتِم استعمال البطاقة الزرقاء في المستوى العالي”.

كما أضاف: “لم أكن على علم بذلك، والفيفا تعارض تماما هذا الأمر، وأفضل عنوان لهذا الموضوع أقول البطاقة الحمراء للبطاقة الزرقاء”.

وأردف رئيس “الفيفا”: “علينا أن نكون جادين، نحن متفتحين أمام الأفكار، والاقتراحات الجديد، لكن علينا أيضا حماية هذه اللعبة، لن تكون هناك بطاقة زرقاء”.

وجاء هذا الرد من رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو، بعد اقتراح بعض الأطراف، استحداث بطاقة زرقاء، تُمنح من طرف الحكم لأي لاعب يرتكب خطأ خلال مباراة، وتجبره هذه البطاقة الزرقاء، على مغادرة أرضية الميدان لمدة 10 دقائق، قبل عودته مجددا لمواصلة المباراة.