جياني إنفانتينو يوجه رسالة خاصة لرئيس “الفاف” وليد صادي

تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رسالة تعزية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف” اليوم الخميس، رسالة التعزية التي تلقاها وليد صادي، من جياني إنفانتينو. في فقيد كرة القدم الجزائرية بلعيد لاكارن.

كما حرص جياني إنفانتينو، على استذكار أهم محطات الفقيد في مشواره الرياضي، حكماً، ثم رئيسا الجنة التحكيم. مبرزا من خلالها دوره في تطوير التحكيم الجزائري.

وأكد رئيس “الفيفا”، بأن بلعيد لاكارن، يعتبر من أحسن الحكام في جيله، وتاريخه داخل وخارج الميدان، لن ينسى.

وفي ختام رسالته أعرب رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، باسمه ونيابة عن الهيئة الرياضية الدولية، عن عميق تضامنه مع الاتحاد الجزائري، وعائلة الفقيد بلعيد لاكارن.