جيبلي يفتتح مركزا جديدا لتوزيع مادة الحليب في أدرار

أعلن مجمع الحليب “جيبلي” عن افتتاح مركز جديد لتوزيع وبيع مادة الحليب ومشتقاته في ولاية أدرار.

وحسب بيان لمجمع الحليب “جيبلي فإنه سيتم تدشين مركز لتوزيع وبيع مادة الحليب ومشتقاته بالجملة والتجزئة على مستوى ولاية أدرار غدا الإربعاء.

وأوضح البيان بأن المركز يقع على مساحة تقدر بـ5057 متر مربع، ويضم دعامة تبريد متقدمة تضمن حفظ وتخزين المنتجات بمعايير عالية من الجودة حيث سيتمكن المركز حسب ذات البيان من توفير مادة الحليب وجميع منتجاته بأسعار تنافسية وبكميات كافية لتلبية احتياجات السكان المحليين خصوصا بالجنوب.