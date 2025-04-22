جيتور تنظّم مؤتمرها السنوي العالمي للأعمال عشية انطلاق معرض شنغهاي للسيارات

نظمت علامة جيتور الصينية مؤتمرها السنوي العالمي للأعمال في مدينة شنغهاي عشية انطلاق فعاليات معرض شنغهاي للسيارات.

وجمعت جيتور كبار وكلائها وشركائها وممثليها من مختلف أنحاء العالم. من بينهم شركة ريفولفا Revolva ممثل العلامة في الجزائر. حيث يهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقة بين جيتور وشبكة وكلائها الدولية. وفرصة للكشف عن خطط التوسع الاستراتيجي والتوزيع.



كما تم استعراض الأداء السنوي والأسواق الأسرع نموا مع توزيع جوائز على الوكلاء الذين ساهموا في تطوير العلامة وزيادة مبيعاتها. من خلال خطط تسويقية مبتكرة ، دعايا ناجحة وخدمات مابعد البيع ذات جودة.

واستغل المدير التنفيذي للعلامة الفرصة للحديث على مستقبل جيتور مع التطور التكنلوجي الحاصل واستراتيحية التوسع والتسويق عبر مختلف القارات

الكشف عن نسخ جديدة ومفاهيم مستقبلية

وعلى هامش اللقاء تم عرض محرك جيتور الهجين مبرزة أداءه العالي وميزاته الجديدة وكذلك علبة السرعات الخاصة بالمحركات الهجينة. المقاومة والذكية وقاعدة العجلات الخاصة بالسيارات الهجينة الرباعية الدفع. و مجموعة من سيارات T2 بنسخ جديدة كليا وموديل G700 قبل الإطلاق الفعلي لمعرض شنغهاي يوم غد

وقد عبّر مسؤولو “جيتور” عن فخرهم بنجاحات شركائهم، مؤكدين أن العلامة لا تعتبر وكلاءها مجرد موزعين. بل شركاء حقيقيين في النجاح العالمي. كما تم تكريم عدد من الوكلاء الذين حققوا نتائج استثنائية خلال السنة الماضية