جيجلي أصيل شرطه الوحيد أن تكون عزباء

الرقم السري :

136367

خمسيني جيجلي يتوق لأجمل علاقة

أول إعلان لنا في هذا الركن لرجل أصيل من ولاية جيجل، لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره. يقتات من التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة. يحلم من تواصل معنا بكثير من الثقة أن يسوق الله له نصيبا يتمثّل في زوجة صالحة يكمل إلى جانبها المشوار. كما يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنّها أقل من 40 عام. لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه الوحيد أن تكون عزباء.

الرقم السري :

136368

شاوي أصيل معه تكملين الطريق

من باتنة، خاطبنا شاب أصيل آخر لم يسبق له الزواج، في ربيعه ال 38، لديه سكن خاص. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي، يمارس التجارة ويحيا راحة بال. يريد لأن تكتمل بظفره بعروس يكمل معها العمر في هناء وسعادة، ويحقق إلى جانبها كل الأحلام.

يبحث صاحب ثاني إعلان لنا في هذا المنبر عن شابة صالحة، سنها لا يتجاوز 35 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، لا يهمه إن كانت عزباء. أرملة أو مطلق بدون أولاد، ويريدها من ولاية باتنة، وما جاورها.

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