جيجل.. إجلاء جثتي رجل وإمرأة من شاطئي الزمرد وواد الصغير

تدخلت مصالح الحماية المدنية في جيجل، اليوم السبت، من أجل إجلاء جثتين من شاطئي الزمرد وواد الصغير.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، باولاد صالح، لإجلاء جثة شخص من جنس ذكر، مجهولة الهوية وفي حالة تعفن بشاطئ الزمرد تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر.

وبعد إتمام الاجراءات من طرف المصالح المختصة، تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.

كما تدخل المركز المتقدم أفتيس، لإجلاء جثة من جنس أنثى، مجهولة الهوية، في حالة تعفّن بالشاطئ الصخري واد الصغير ببلدية العوانة.

وبعد إتمام الاجراءات، سيتم نقلها إلى المركز الصحي بالعوانة.