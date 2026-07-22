جيجل.. إجلاء سكان احترازياً إثر حريق غابة تاركشت ببلدية تاكسنة

تتواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع بغابة تاركشت، الواقعة بمشتى تاركشت ببلدية تاكسنة (ولاية جيجل)، حيث تواصل فرق التدخل جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب.

وتم، كإجراء وقائي، إبعاد السكان من منازلهم حفاظاً على سلامتهم، في وقت أكدت فيه المصالح المعنية عدم تسجيل أي خسائر بشرية إلى غاية الآن.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب التنقل نحو منطقة الحريق، نظراً لخطورة المسالك المؤدية إليها، مؤكدة أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة.