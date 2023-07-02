جيجل.. إجلاء 6 شبان مخيمين وعالقين في شاطئ العطاف

تمكنت فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، التابعة للحماية المدنية، من إجلاء 6 أشخاص، في شاطئ العطاف غير المحروس بجيجل. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن العملية تمت على الساعة 13 و 00 د من نهار أمس. مضيفة أنها شهدت صعوبات كبيرة، لأن الشاطئ يقع تحت تضاريس جد صعبة، وهذا لاستحالة التدخل بحرا وهذا لهيجانه.

في حين، جاءت العملية، بناءا على طلب نجدة ورد إلى مركز العمليات لمصالح الوحدة الرئيسية بجيجل، من طرف 6 شبان من سطيف. كانوا مخيمين على مستوى شاطئ العطاف الغير محروس، ببلدية خيري واد عجول.

كما تمكنت الفرقة من الوصول إليهم في حدود الساعة 20 و00 د، وهم في صحة جيدة ما عدا واحد له التواء في الكاحل. حيث تطلب الأمر المبيت معهم، في عين المكان ومرافقتهم في العودة فجر هذا اليوم عبر مسالك غابية. ومن ثم تكفلنا بنقلهم إلى عاصمة الولاية في كامل الصحة.