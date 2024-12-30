جيجل: إحباط إستيراد أزيد من 150 ألف وحدة من الألعاب النارية

تمكن عناصر الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام لجيجل من إحباط محاولة استيراد غير مشروعة لأزيد من 150 ألف وحدة من الألعاب النارية من الحجم الكبير بداخل حاويتين.

وتم حجز هذه الكمية، بعد عملية التفتيش والرقابة الدقيقة بميناء جن جن في ولاية جيجل.

كما أسفرت هذه العملية، عن حجز ما يزيد عن 100 ألف وحدة من أجزاء مصابيح الإنارة.

كما تأتي هذه العملية النوعية، عشية الإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2025.