جيجل.. إختفاء الطفلة مروة بسيدي عبد العزيز

اختفت منذ قليل طفلة لا يتعدى عمرها 6 سنوات تدعى “مروة .ر” ببلدية سيدي عبد العزيز في جيجل.

وحسب مصادر النهار فإن الحادثة وقعت عندما كان افراد عائلة الطفلة بصدد العودة من عملية جني محصول الزيتون.

نحو المنزل الكائن بمنطقة صخر البلح بالمدخل الغربي لبلدية سيدي عبد العزيز في جيجل.

أين تفطن احد أفراد العائلة لفقدان الطفلة ” مروة “، التي يتم البحث عنها وسط ادغال الغابة.

من طرف عدد كبير من المواطنين وعناصر الدرك الوطني الذين تنقلوا بسرعة الى عين المكان.

وتم انتشار واسع للسكان و مصالح الدرك عبر المنطقة التي تشهد حالة استنفار.