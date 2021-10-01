جيجل: إخماد حريق بتاسوست

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم الجمعة، من اخماد حريق شبّ بمحاداة جامعة تاسوست ببلدية الامير عبد القادر.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية باولاد صالح اليوم الجمعة، على الساعة 15و 50د من أجل إخماد حريق بتاسوست بمحاداة جامعة تاسوست بلدية الامير عبد القادر.

حيث تم اخماد الحريق نهائيا و منع انتشاره نحو محيط الجامعة، أما بالنسبة للمساحة المحروقة فقد قدّرت حوالي 2000م2 من أعشاب و أشجار صنوبر .