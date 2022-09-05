جيجل.. إخماد حريق بغابة تاسوست
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، من اخماد حريق غابة بمنطقة تاسوست بلدية الأمير عبد القادر.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لأولاد صالح على الساعة 23د 51د لإخماد حريق أحراش واعشاب وأشجار كاليتوس بتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر
وأضاف البيان أنه تم القضاء على الحريق نهائيا و إبعاد الخطر كلية عن المنازل المجاورة.
طالع ايضا:
إنتشال جثة غريق من شاطئ أقلال في جيجل
كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل، بعد زوال اليوم الأحد، لإنتشال جثة بالشاطئ غير المحروس بمنطقة أقلال في بلدية جيجل.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، عثر على الجثة مواطن. وانتشلت من طرف قائد مركز شاطئ ولاد بوالنار وعون حماية مدنية، من عمق 2 أمتار وبعد 100 متر عن الشاطئ.
الجثة من جنس ذكر، والذي يبلغ من العمر 45 سنة، وينحدر من منطقة الحدادة ببلدية جيجل.
جيجل.. البحث عن غريق مفقود بشاطئ الرواسة
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم السبت، للبحث عن غريق مفقود بشاطئ الرواسة.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح مند الساعة 12 و 52 د،
مدعومة بفرقة الغطس على متن زوزق انقاذ في عملية البحث عن غريق مفقود في البحر
بالشاطئ الممنوع للسباحة الرواسة بالقرب من محطة توليد الكهرباء أشواط.
كما أضاف البيان، أن الطفل تعرض رفقة والده للغرق، بينما تمكن مواطنون من إنقاذ والده، و فقدان الطفل ذو 11 سنة.
العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة سياحية بالطاهير في جيجل
كما علمت النهار من مصادر محلية بجيجل ان ثم العثور على جثتين هامدتين لشخصين داخل سيارة سياحية.
وحسب ذات المصادر فان الحادثة التي وقعت بالقرب من وسط مدينة الطاهير.
اين تم اكتشاف وجود الجثتين ويتعلق الامر برجل 28 سنة وفتاة 22 سنة كانتا داخل سيارة سياحية. قبل تحويلهما إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.
قد تعود أسبابها الرئيسية إلى الاختناق المفاجئ للضحيتين نتيجة البقاء لساعات طويلة داخل المركبة. مع استعمالهما للمكيف.
كما باشرت المصالح الأمنية والقضائية في فتح تحقيق معمق لمعرفة والكشف عن الأسباب الحقيقية الحادثة.
وللعلم فإن السيارة كانت مركونة داخل مرأب لأحد الخواص.