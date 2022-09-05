جيجل.. إخماد حريق بغابة تاسوست

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، من اخماد حريق غابة بمنطقة تاسوست بلدية الأمير عبد القادر.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لأولاد صالح على الساعة 23د 51د لإخماد حريق أحراش واعشاب وأشجار كاليتوس بتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر

وأضاف البيان أنه تم القضاء على الحريق نهائيا و إبعاد الخطر كلية عن المنازل المجاورة.

إنتشال جثة غريق من شاطئ أقلال في جيجل

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل، بعد زوال اليوم الأحد، لإنتشال جثة بالشاطئ غير المحروس بمنطقة أقلال في بلدية جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، عثر على الجثة مواطن. وانتشلت من طرف قائد مركز شاطئ ولاد بوالنار وعون حماية مدنية، من عمق 2 أمتار وبعد 100 متر عن الشاطئ.

الجثة من جنس ذكر، والذي يبلغ من العمر 45 سنة، وينحدر من منطقة الحدادة ببلدية جيجل.

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