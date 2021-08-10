جيجل: إخماد حريق بمنطقة واد المنشة بتاسوست

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، من إخماد حريق بمنطقة واد المنشة بتاسوست.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح مدعومة بوحدة القطاع الطاهير، ليلة أمس الاثنين، في حدود الساعة 23و 36 د لاخماد حريق بمنطقة واد المنشة تاسوست.

حيث تم إخماد الحريق و منع انتشاره لعدة بيوت بلاستكية ومدجنة وأشجار مثمرة وباقي الغطاء النباتي.

وأضاف البيان، أن مساحة الحريق الإجمالية تقدر بحوالي هكتارين من الأعشاب والأحراش والقصب وأشجار الميموزة،هذاو تم إخماد الحريق نهائيا على الساعة 03 و 25 من فجر هذا اليوم.