جيجل: إخماد حريق تسبب في إتلاف أكثر من 100 هكتار من الثروة الغابية

تمكنت فرق الحماية المدنية المدعومة بالرتل المتنقل، اليوم الثلاثاء، من إخماد الحريق الذي شبّ منذ الجمعة الماضي بغابة مقطع واد الصغير ببلدية العوانة ولاية جيجل.

وجاء في بيان للحماية المدنية، أنه “في عملية دامت أربعة أيام تمكنت فرق الحماية المدنية المدعومة بالرتل المتنقل من إخماد حريق غابة بمنطقة مقطع واد الصغير ببلدية العوانة، الذي شبّ مند الجمعة الماضية، و المدعومة من فرق محافظة الغابات و مصالح بلدية العوانة و الجزائرية للمياه.”

وأضاف البيان، أن ذات المصالح “سخرت 10 شاحنات إطفاء و 47 عون و رتيب، في حين عملية الإخماد تمت في ظروف صعبة من حيث وعرة التضاريس و المسالك و انتشار الحريق في 7 نقاط متفرقة”.

بالإضافة الى “عامل الحرارة المرتفعة و هبوب رياح ساخنة زادت من سرعة انتشاره، وخلال مدة العملية رابطت فرق الإطفاء في المنطقة السكنية بافتيس للتدخل في حالة امتداد الحريق و تهديده للسكان، حيث لم تسجل أي حادث يذكر.”

هذا و قدّرت المساحة الإجمالية المحروقة بحوالي 103هكتار موزعة بين 55 هكتار من بلوط فيليني، و10 هكتار صنوبر بحري، إضافة إلى 30 هكتار ادغال، و8 هكتار أحراش