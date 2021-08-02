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جيجل: إخماد حريق غابة جبل البرق

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
جيجل: إخماد حريق غابة جبل البرق
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تمكنت عناصر فرق التدخل للحماية المدنية بالزيامة منصورية، بولاية جيجل، من إخماد الحريق الذي اندلع في غابة جبل البرق، قرنبالة و تيمريجان قبل يومين.

و في بيان للحماية المدنية للولاية، فقد “تمكنت هذا اليوم فرق التدخل للحماية المدنية بالزيامة منصورية  في حدود الساعة 20:18 د من اخماد الحريق الذي اندلع في غابة جبل البرق ،قرنبالة و تيمريجان مند 31جويلية 2021، بدعم من الرتل المتنقل للحماية المدنية و أعوان الغابات”.

وأضاف البيان أن “عملية الإخماد تمت في ثلاثة مواقد مشتعلة و في تضاريس صعبة و انعدام المسالك ما دفع بمصالح الحماية، الإعتماد على التنقل إلى المواقد على مسافات بعيدة و استعمال  مضخات الإطفاء المحمولة و مختلف الوسائل الأخرى من أجل القضاء على النقاط  المشتعلة نهائيا ، بالإضافة إلى عمليات حماية المساكن و منشآت عمومية  القريبة من المنطقة المشتعلة.”

وكشف ذات المصدر، أن “الخسائر التي خلفها الحريق بلغت حوالي 55 هكتار من الغطاء الغابي، مكون من 41 هكتار من الأحراش و 9 هكتار من أشجار البلوط الفليني، إضافة إلى هكتار من الأدغال”.

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