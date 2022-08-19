جيجل.. إخماد حريق واد جن جن بالطاهير
تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية جيجل، من القضاء و الإخماد النهائي لحريق واد جن جن بالطاهير في حدود منتصف الليل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فإن الفرق المتدخلة بذلت مجهودات كبيرة في حصر و الاخماد الكلي للحريق الذي ساعدت الرياح على انتشاره حيث لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.
وأضاف البيان أن المساحة المحترقة حوالي هكتار و نصف من أشجار الصفصاف، و أشجار مثمرة و احراش و اعشاب.
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إصابة 10 أشخاص في 8 حوادث مرور بجيجل
كما أصيب 10 أشخاص، في عدة حوادث مرور سجلت أمس الأربعاء، في كل من الطاهير، وجيجل، والعوانة وسلمى بن زيادة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدات العملية أمس في 8 حوادث مرور. 4 منها تتعلق باصطدامات بين سيارات. و3 اصطدامات لمركبات مع دراجات نارية. وكذا حادث صدم سيارة لطفل.
وخلفت هذه الحوادث في مجملها 10 مصابين باصابات متفاوتة. من بينهم حالة جد خطيرة لضحية حادث اصطدام دراجة نارية مع سيارة بمنطقة تيفروان بسلمى بن زيادة.
ودعت مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطريق، إلى الالتزام باحترام قانون المرور والحد من استعمال السرعة المفرطة والحذر أثناء السياقة.
جيجل.. اخماد حريق غابة بالعنصر
كما تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية جيجل، من اخماد حريق غابة بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.
وفي هذا السياق وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، تدخلت في حدود الساعة 13 و 00 د، إسعافات وحدة الحماية المدنية بلغيموز،
مدعومة فرق وحدات بوتياس سطارة فرقة الرتل المتنقل بجيجل و فرق محافظة الغابات لاخماد حريق غابة ،من اشجار البلوط و احراش و ادغال بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.
بالإضافة الى تدخل الفرق في عملية اخماد المواقد المشتعلة، و بالتنسيق مع قيادة العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية،قامت طائرة اخماد الحرائق الروسية بطلاعات جوية لاخماد المواقد المشعلة.
وهذا تدعم فرق الاخماد التي تمكنت من حصر و إخماد الحريق نهائيا، مع الإبقاء على الحراسة في موقع الحريق للتأكد من عدم إشتعاله مجددا.
كما تم إنقاذ المحيط الغابي من بساتين لمواطنين قبل أن تصل اليهم السنة الحريق.
هذا وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية و قائد الوحدة الرئيسية، و حضور السلطات المحلية و الدرك الوطني ، كما لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.