جيجل.. إخماد حريق واد جن جن بالطاهير

تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية جيجل، من القضاء و الإخماد النهائي لحريق واد جن جن بالطاهير في حدود منتصف الليل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فإن الفرق المتدخلة بذلت مجهودات كبيرة في حصر و الاخماد الكلي للحريق الذي ساعدت الرياح على انتشاره حيث لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.

وأضاف البيان أن المساحة المحترقة حوالي هكتار و نصف من أشجار الصفصاف، و أشجار مثمرة و احراش و اعشاب.

كما أصيب 10 أشخاص، في عدة حوادث مرور سجلت أمس الأربعاء، في كل من الطاهير، وجيجل، والعوانة وسلمى بن زيادة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدات العملية أمس في 8 حوادث مرور. 4 منها تتعلق باصطدامات بين سيارات. و3 اصطدامات لمركبات مع دراجات نارية. وكذا حادث صدم سيارة لطفل.

وخلفت هذه الحوادث في مجملها 10 مصابين باصابات متفاوتة. من بينهم حالة جد خطيرة لضحية حادث اصطدام دراجة نارية مع سيارة بمنطقة تيفروان بسلمى بن زيادة.

ودعت مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطريق، إلى الالتزام باحترام قانون المرور والحد من استعمال السرعة المفرطة والحذر أثناء السياقة.

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