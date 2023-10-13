جيجل.. إخماد 14 حريق اندلع في 13 بلدية

تمكنت مختلف وحدات الحماية المدنية وفرق الدعم للرتل المتنقل والغابات والجيش الوطني الشعبي من إخماد (14) حريق من مجموع 15 تم تسجيلها اليوم الجمعة في 13 بلدية بولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، فإن هذه الحرائق اندلعت على مستوى الغطاء النباتي للأحراش والادغال و الغابات.

وذلك بكل من بلديات جيجل ، العوانة ، الميلية ، سيدي معروف ، الشقفة ، القنار ، تاكسنة ، زيامة منصورية ، جيملة ، برج الطهر قاوس ، الأمير عبد القادر و بوراوي بلهادف .

وأوضح المصدر نفسه، أنه بالنسبة لحريق منطقة النشيمة بالعوانة عملية الحراسة متوصلة بعد تقدم عمليات الاخماد بنسبة كبيرة جدا، فيما تتواصل عمليات إخماد حريق منطقة آيت أعمر بالزيامة منصورية.