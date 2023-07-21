جيجل: إستئناف مشروع منفذ الطريق السيّار “جن جن” والعلمة بسطيف

أعلن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية علي بولرباح. عن إستئناف مشروع إنجاز منفذ الطريق السيّار الرابط بين ميناء “جن جن” بجيجل. و العلمة بولاية سطيف على مسافة 110 كيلومترا.

وقال بولرباح في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى ولاية جيجل، أنه بتكليف من وزير الأشغال العمومية. بعد الفصل في كل العوائق التي أثرت سلبا على وتيرة الإنجاز مشروع منفذ الطريق السيار. الرابط بين ميناء “جن جن” بولاية جيجل و العلمة بولاية سطيف. تم استئناف الأشغال بهذا المشروع الحيوي بولاية جيجل 45 كلم.

كما أشار بولرباح أنه بالنظر للأهمية الإقتصادية والإجتماعية التي يكتسيها هذا المشروع. تم إسداء تعليمات لشركة الجزائرية للطرق السيارة بصفتها صاحب المشروع. بإلزام شركات المجمع “الجزائري-التركي-الايطالي” القائم بالانجاز على ضرورة إحترام أجال الإنجاز المقدرة بـ 36 شهرا عبر اللجوء الى العمل بالتناوب بـ 3 فرق خلال 24 ساعة و هذا من أجل تسليم المشروع في أجاله ووفق المعايير و الجودة المطلوبين.

و من خلال الشروح المقدمة للأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بمقطع انجاز منفذ الطريق السيار جن جن بجيجل على مسافة 45 كلم و الذي يضم 6 محولات و 17 جسرا و نفق و 23 عملية تهيئة بتحرير الرواق فانه تم نزع الملكية لفائدة المنفعة العمومية بنسبة 100 %. حيث تم في هذا الصدد احصاء 1870 شخصا معنيا بالتعويض.

و بخصوص تحويل الشبكات فقد رصد غلاف مالي يقدر بـ 815 مليون دينار وتمس أساسا تحويل شبكات الغاز ذات الضغط العالي والمنخفض. إضافة إلى شبكات المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي و السقي و الألياف البصرية.