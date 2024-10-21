جيجل.. إصابة امرأة في حريق مسكن بجميلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الاثنين، لأجل إخماد حريق مسكن بمنطقة بوجوادة ببلدية جيملة في ولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شبَّ بغرفة الاستقبال بمنزل فردي في الطابق الأرضي. ما أدى إلى إتلاف تجيهيزاتها.

وقد تمكنت الفرقة المتدخلة من إخماد الحريق كليا ومنع انتشاره لباقي المسكن.

وسجلت مصالح الحماية المدنية حالة صدمة وضيق في التنفس لامرأة في مكان الحريق. حيث قامت بإسعافها ونقلها إلى المركز الصحي.