جيجل: إصابة شخصين في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بطريق حي مزغيطان بولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 12 و 35 د لأجل حادث مرور، وقع بطريق حي مزغيطان ببلدية جيجل.
وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف ضحيتين من جنس ذكر، 31 سنة، لهما إصابات متفاوتة، قدمت لهما الإسعافات في عين المكان و نقلا الى مستشفى جيجل.
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