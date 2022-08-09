جيجل.. إصابة شخص في إصطدام سيارة بدراجة نارية

أصيب شخص في حادث مرور، تمثل في إصطدام سيارة بدراجة نارية، بأولاد سويسي بالطاهير ولاية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالطاهير نهار أمس في حدود الساعة 20 و 19 دقيقة، في حادث مرور بأولاد سويسي.

وفي هذا السياق، تمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية مع دراجة نارية. مخلفا إصابة سائق الدراجة النارية على مستوى الأطراف العلوية.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية جيجل، من اخماد حريق غابة بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.

وفي هذا السياق وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، تدخلت في حدود الساعة 13 و 00 د، إسعافات وحدة الحماية المدنية بلغيموز،

مدعومة فرق وحدات بوتياس سطارة فرقة الرتل المتنقل بجيجل و فرق محافظة الغابات لاخماد حريق غابة ،من اشجار البلوط و احراش و ادغال بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.

بالإضافة الى تدخل الفرق في عملية اخماد المواقد المشتعلة، و بالتنسيق مع قيادة العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية،قامت طائرة اخماد الحرائق الروسية بطلاعات جوية لاخماد المواقد المشعلة.

وهذا تدعم فرق الاخماد التي تمكنت من حصر و إخماد الحريق نهائيا، مع الإبقاء على الحراسة في موقع الحريق للتأكد من عدم إشتعاله مجددا.

كما تم إنقاذ المحيط الغابي من بساتين لمواطنين قبل أن تصل اليهم السنة الحريق.

هذا وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية و قائد الوحدة الرئيسية، و حضور السلطات المحلية و الدرك الوطني ، كما لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.

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