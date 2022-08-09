جيجل.. إصابة شخص في إصطدام سيارة بدراجة نارية
أصيب شخص في حادث مرور، تمثل في إصطدام سيارة بدراجة نارية، بأولاد سويسي بالطاهير ولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالطاهير نهار أمس في حدود الساعة 20 و 19 دقيقة، في حادث مرور بأولاد سويسي.
وفي هذا السياق، تمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية مع دراجة نارية. مخلفا إصابة سائق الدراجة النارية على مستوى الأطراف العلوية.
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جيجل.. اخماد حريق غابة بالعنصر
كما تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية جيجل، من اخماد حريق غابة بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.
وفي هذا السياق وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، تدخلت في حدود الساعة 13 و 00 د، إسعافات وحدة الحماية المدنية بلغيموز،
مدعومة فرق وحدات بوتياس سطارة فرقة الرتل المتنقل بجيجل و فرق محافظة الغابات لاخماد حريق غابة ،من اشجار البلوط و احراش و ادغال بمنطقة شاماطو ببلدية الجمعة بني حبيبي بالعنصر.
بالإضافة الى تدخل الفرق في عملية اخماد المواقد المشتعلة، و بالتنسيق مع قيادة العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية،قامت طائرة اخماد الحرائق الروسية بطلاعات جوية لاخماد المواقد المشعلة.
وهذا تدعم فرق الاخماد التي تمكنت من حصر و إخماد الحريق نهائيا، مع الإبقاء على الحراسة في موقع الحريق للتأكد من عدم إشتعاله مجددا.
كما تم إنقاذ المحيط الغابي من بساتين لمواطنين قبل أن تصل اليهم السنة الحريق.
هذا وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية و قائد الوحدة الرئيسية، و حضور السلطات المحلية و الدرك الوطني ، كما لم يتم تسجيل اية خسائر بشرية.
إنتشال جثة غريق وإنقاذ آخر في جيجل
قامت مصالح الحماية المدنية في جيجل، اليوم الإثنين، بإنتشال جثة غريق، وإنقاذ آخر في حالة خطيرة، بالمنطقة غير المحروسة بشاطئ واد زهور.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم بناءا على طلب نجدة مفاده غرق شخصين. تدخل حراس شاطئ واد الزهور، في عملية الإنقاذ.
وتمكنوا من إنقاذ شخص من موت محقق، أين تلقى الإسعافات اللازمة ونقل إلى مستشفى الميلية في حالة خطيرة.
كما تم إنتشال الغريق الثاني جثة هامدة، وهو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 57 سنة، وينحدر من ولاية قسنطينة.
جيجل: إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا
تمكنت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، اليوم الخميس، من إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا.
وفي هذا السياق، جاء في بيان لمصالح الحماية، أنه على اثر تلقي نداء نجدة مفاده سقوط شاب في بئر.
تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بلغيموز مدعومة بوحدة بوتياس، بمنطقة بني معزوز.
حيث باشرت الفرق المتدخلة عملية الإنقاذ و مساعدة الشاب على الصعود من البئر الذي يبلغ معقه 11 متر و عرضه مترين و علو منسوب الماء به مترين.
وأكد البيان أن العملية تمت بنجاح و الشاب في صحة جيدة.
جيجل..إنقاذ غريق من الموت بشاطئ سيدي عبد العزيز
كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، بانقاذ وإجلاء غريق في حالة خطيرة جدا، و فاقد للوعي من الشاطئ المركزي بسيدي عبد العزيز.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تذخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشقفة،
على الساعة 10 و 20 د لاجلاء غريق في حالة خطيرة جدا
و فاقد للوعي من الشاطئ المركزي بسيدي عبد العزيز مسموح للسباحة.
و الذي تم إنتشاله من طرف حراس الشاطئ على بعد 120 متر عن الشاطئ،
بعد ابلاغ مرافقه لحظة فقدانه، حيث تم إنعاشه و إسعافه، و نقله على جناح السرعة الى المركز الصحي بسيدي عبد العزيز.
كما أضاف ذات المصدر أن الغريق من جنس ذكر، 43 سنة ينحدر من ولاية بسكرة.