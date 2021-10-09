جيجل: إصابة شخص في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

أصيب شخص بجروح في حادث اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية، وقع اليوم السبت، وسط مدينة ولاية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 11 و 28دقيقة لحادث مرور، بمفترق الطرق أمام نزل كتامة ببلدية جيجل.

وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف إصابة سائق الدراجة النارية باصابات خفيفة، قدمت له الإسعافات في عين المكان و نقل الى مستشفى جيجل.