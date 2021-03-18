جيجل.. إصابة شخص قفز من طابق عمارة إثر الهزة الأرضية العنيفة

سجلت مصالح الحماية المدنية، طلب النجدة من أجل شخص قام بالقفز من الطابق الأول، في ولاية جيجل، حيث يعاني من كسر في كاحل الرجلين.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن عملية متابعة اوضاع السكان ومخلفات الهزة الارضية العنيغة متواصل.

للاشارة، تم تسجيل هزة ارضية اليوم الخميس، على الساعة الواحدة و4 دقائق بقوة 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيو فيزياء، موقع الهزة ب28 كلم شمال شرق بجاية.

وتقوم اسعافات كل الوحدات العملية بعمليات الاستطلاع و التعرف و التقرب من المواطنين والإطمئنان على سلامتهم عبر كل بلديات الولاية .