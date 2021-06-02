جيجل.. إصابة 10 نساء وطفل في حادث مرور خطير بشارع المجاهدين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
جيجل.. إصابة 10 نساء وطفل في حادث مرور خطير بشارع المجاهدين
بقلم خالد زوبيري

أصيب اليوم الأربعاء، 11 شخصا إثر حادث مرور خطير بشارع المجاهدين ببلدية وولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحادث تمثل في اصطدام حافلة للنقل الحضري و سيارة سياحية. وأسفر الحادث عن إصابة 10 نساء وطفل، لديهم إصابات مختلفة في حين البقية في حالة صدمة.
هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهؤلاء المصابين في عين المكان، ومن تم نقلهم الى مستشفى محمد الصديق بن يحي لتلقي العلاج.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004116

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com