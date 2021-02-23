جيجل: إصابة 11 شخصا في انفجار قارورة غاز وسط منزل عائلي بالشحنة

اهتز قبل قليل سكان قرية الزويتنة الواقعة ببلدية الشحنة الجبلية في جيجل لانفجار قارورة غاز وسط منزل عائلي.

وحسبما علمته النهار من مصالح الحماية المدنية فان الحادث الذي وقع بالطابق الاول لمنزل يتكون من 3 طوابق قد خلف حالة من الهلع و الخوف لدى سكان المنطقة.

الحادث وقع الساعة 20 و46 د على مستوى منطقة زويتينة بإقليم بلدية الشحنة التابعة لولاية جيجل

ماخلف إصابة 11 شخصا 7 من جنس أنثى و4 ذكور بينهم 4 نساء منهن في حالة خطيرة

نقلوا جميعا الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير لتلقي العلاج اللازم في وقت يبقى فيه اسباب الانفجار مجهولة