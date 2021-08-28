جيجل: إصابة 15 شخصا في حوادث مرور متفرقة خلال يوم

سجلت الوحدات العملية للحماية المدنية لولاية جيجل، في حصيلة لها، نهار أمس 11 حادث مرور على مستوى مناطق متفرقة من الولاية، خلفت 15 ضحية لهم إصابات متفاوتة.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لذات الولاية، فإن اثنان منهم ضحية حادث مرور واد الصغير بالعوانة و اللذان نقلا في حالة جد حرجة الى المستشفى.

بالإضافة لصدم سيارة لطفل سببت له اصابات خطيرة بتاسوست، حيث تمثل حوادث الدراجات النارية 80% من نسبة الحوادث و تليها انحراف المركبات عن مسار الطريق جراء السرعة المفرطة

وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق باحترام قانون المرور، وارتداء الخدودة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، وعدم الافراط في السرعة خاصة في المناطق العمرانية

إضافة الى تجنب المناروات الخطيرة و التركيز اثناء السياقة لتفادي هده الحوادث.