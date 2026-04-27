جيجل: إصابة 23 شخصا في حادث اصطدام قطار بحافلة

أصيب 23 شخصا في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة بالمدخل الشرقي للعنصر، ببلدية العنصر في ولاية جيجل.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها سجلت على مستوى ولاية جيجل حادث اصطدام قطار لنقل البضائع. بحافلة بالمدخل الشرقي للعنصر، ببلدية ودائرة العنصر.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 23 شخصاً بجروح مختلفة، 15 جريحاً تم نقلهم من طرف الحماية المدنية، و08 جرحى آخرين نُقلوا من طرف الخواص، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل، شاحنة إطفاء، 04 سيارات إسعاف.

